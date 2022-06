20 Espacios ideales para los amantes del minimalismo

El estilo minimalista es uno de los más amados por distintas razones, entre ellas se trata de uno de los estilos más elegidos cuando de espacios chicos se trata porque suele jugar a favor de llevar a los ambientes la sensación de mayor espacio,pero también porque muchas veces se busca en el hogar dar la sensación de calma,poder volver a casa y relajarnos sin muchos estímulos o porque simplemente no queremos complicarnos en combinar colores o estampas y vamos a lo esencial buscando un estilo acogedor pero a la vez elegante.

Sea cual sea la razón por la que elegís y te gusta este estilo no podemos dejar de reconocer que el minimalismo hizo propio la elegancia y la sutileza. El estilo minimalista también puede acompañar también un modo de vivir, porque el minimalismo implica tener en casa sólo lo esencial, lo necesario y nada más, por eso en las habitaciones no se ven cosas que no se utilizan, la decoración está implícita en los muebles y las estructuras, no existen los miles de objetos que decoran y ambientan las habitaciones, lo accesorio está de más.

En este libro de ideas te presentamos 20 ambientes minimalistas que con sus diferentes muebles, materiales y colores logran espacios únicos, con aires modernos y sofisticados. Si te quedaba alguna duda si adoptar este estilo o no, seguramente después de ver estos ambientes vas a querer llevarlo a tu casa.