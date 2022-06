¡Para copiarse todo! Cómo lograr 5 ambientes minimalistas

Amamos el minimalismo. Armar una casa minimalista tiene sus trucos. El lema menos es más es el punto de partida. Además, se piensa a los ambientes como ambientes a habitar, no a amueblar. Por eso, no hay adornos ni objetos que no se vinculen a un aquí y ahora perpetuo. Los espacios minimalistas responden a una necesidad de un orden interno, que se refleje en el orden externo. El minimalismo tiene mucho más de filosofía que de diseño y decoración.

En este artículo, presentamos cinco ambientes traducidos al minimalismo: dormitorios, cocinas, comedores, livings, y baños. El minimalismo en decoración no se interesa por la multiplicidad en sí misma. El minimalismo se concentra en formas y texturas en conjunción con la luz. El estilo minimalista presenta niveles definidos, y pocos.

La decoración minimalista se basa en la neutralidad tonal: el blanco y el beige suelen ser los predilectos, pero puede haber colores. La condición para ellos es que se mantengan en la misma gama. El gris, el negro, pueden usarse en el minimalismo. Con respecto a los muebles, tendrán que ser de superficies lisas. Nada debe alterar el libre fluir de la conciencia. El vidrio es apreciado por este estilo, ya que transmite sutileza. Las paredes, también lisas. Las texturas, livianas, naturales.

En suma, el mensaje de un ambiente minimalista es uno. Una habitación minimalista debe formar un cuadro sereno y luminoso. Moderación y templanza son las máximas de esta estética. Pasemos a ver.