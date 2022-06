6 trucos para crear un dormitorio romántico

Se podría decir que la cama es un mueble cuya relevancia no se compara con el de ningún otro de la vivienda. Allí debemos recargar las energías para afrontar el nuevo día con entusiasmo y dinamismo. No es posible que nuestro descanso no sea cómodo ni relajado porque no podremos funcionar adecuadamente después.

La estética romántica se integrará a nuestro dormitorio si el lecho donde nos acostamos está confeccionado en un diseño elegante y de tonalidades blancas, con un respaldo tipo capitoné que nos permitirá jugar con las texturas del tapizado para darle mayor sofisticación o brindarle intención de calidez.

No será difícil dejar que el romanticismo asome con un encantador desayuno de domingo entre las sábanas o el agregado de algunas flores rojas que incrementarán la pasión.