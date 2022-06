6 Truquitos para ahorrar mucho dinero al pintar la casa

El calor ya está entre nosotros y a vos te ha agarrado unas ganas locas de hacer reformas en tu casa aprovechando el verano.

Lo primero que se te ocurre es cambiar la pintura, tu casa se merece, de cuando en cuando, un poco de atención y cariño. Contratar a un profesional está más allá del presupuesto que imaginabas y te decís a vos mismo, yo puedo hacerlo.

No te preocupes, no estás solo en este proyecto porque homify te hace el aguante. Nuestra ayuda es darte los tips necesarios para que no malgastes dinero, sino todo lo contrario, que puedas ahorrar lo suficiente para querer hacerlo de nuevo en el futuro.

¡A tomar nota y a ponerse el overol que tus paredes te están esperando!