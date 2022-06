Antes y después: La milagrosa renovación de 5 baños en ruinas

A todos nos gusta entrar a un baño más o menos moderno, espacioso, aireado, luminoso y sobre todo limpio. Si el tuyo no cumple con estas condiciones quizás sea el momento de una renovación. Sabemos que no siempre es fácil remodelar y arreglar pero a veces pequeños cambio producen grandes resultados. Y si bien en este libro de ideas vamos a ver remodelaciones profundas y radicales, pueden servirte de inspiración aunque no sean específicamente tu caso.

Vamos a ver el antes y después de 5 baños que se convirtieron en joyas del diseño y la modernidad.