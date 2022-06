8 Formas de ubicar el microondas en la cocina ¡Y que no nos estorbe!

Este libro de ideas está dedicado a un tema secundario pero no por eso menos importante ya que tiene que ver con la distribución del mobiliario en el espacio: la ubicación del microondas en la cocina.

Si bien es un electrodoméstico que no es de primera necesidad, cuando lo tenemos debemos encontrarle un lugar que nos quede cómodo para su uso, que sea estético y que no moleste con la circulación y el espacio del trabajo general de la cocina. No es tan grande como para necesitar un lugar especial ni tan chico como para poder guardar en cualquier lado.

Recorramos 8 maneras o lugares distintos de ubicación de este mediano electrodoméstico que muchas veces nos resuelve rápidamente almuerzos y cenas.