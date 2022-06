9 Trucos para ganar un montón de espacio en un baño pequeñito

Seguramente habrás visto en homify cómo un cuarto realmente pequeño no causa sensación de asfixia y se luce con sus colores claros y bonita decoración, muchas veces parte de esa estética está dada principalmente por la utilización de espejos. Estos grandes aliados de los pocos metros son la solución ideal cuando un cuarto no sólo posee poco espacio sino que no tiene ventanas.

Colocar grandes espejos arriba de la pileta, o incluso crear una pared espejada puede ser la solución y una renovación rotunda al baño.