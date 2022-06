8 Truquitos para redecorar la casa sin gastarte todos los ahorros

Tu casa ya tiene un estilo, ya tiene unos muebles que adorás, un piso bien cuidado, una distribución que te satisface, pero hace bastante que no redecorás y te aburriste de ver siempre el mismo cuadro. Para colmo, andás con el bolsillo acotado, que si no suele ser todo bastante más fácil. En suma: querés que algo cambia, algo lo suficientemente importante para que se note un cambio, pero no tan importante que te implique un gasto excesivo.

En este libro de ideas ponemos el foco en esos detalles que, si bien no hacen al todo, sí contribuyen a embellecerlo. En las sucesivas imágenes de esta galería de lujo, veremos objetos y elementos que podés renovar en el baño, el dormitorio, la cocina, el living o el comedor, y que te darán ese resultado renovador que andás necesitando. ¡Pasemos a ver ya mismo!