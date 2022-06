Tips super prácticos para organizar el guardarropa

En el libro de hoy, te mostraremos la forma más fácil de organizar el guardarropa con tan solo seis tips super prácticos. No importa el tamaño del placar, ya sea grande, pequeño o normal; cuando la ropa no está bien organizada, no hay metros que alcancen. Lo más importante a la hora de diseñarlos es determinar qué ropa es la que más usamos, la secuencia de usos, qué lugar es el más adecuado según el tipo de ropa o accesorio, y todos los detalles que hacen a nuestra manera de vestir y de usar el espacio. Luego, será interesante determinar la cantidad de cajones, estantes y lugar de guardado necesario.

Hoy te presentaremos 6 diseños diferentes de placares para que puedas tomar algunos consejos y organizar tu guardarropa de la mejor manera.

¡Comencemos el recorrido!