¡Nos vamos de vacaciones! ¿Cómo preparamos la casa antes de irnos?

Un último consejo, para quienes dejan el freezer con comida congelada muchas veces a la vuelta de un viaje es difícil saber si el freezer se descongeló o no. Un truco fácil para darnos cuenta si nuestros alimentos están en condiciones de ser consumidos o no es colocar un vaso o una taza con agua en el congelador, una vez que se haya hecho hielo colocamos arriba de él una moneda, tapita de plástico o un botón, el agua al estar congelada lo mantendrá en la superficie. En caso de volver y darnos cuenta que el objeto que colocamos está al fondo del hielo habrá sido consecuencia de un descongelamiento del agua, por lo tanto no será recomendable consumir la comida que habíamos guardo.

