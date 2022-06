Una fantástica casita moderna en una esquina

Pensar una vivienda en esquina presenta una particular dificultad a la hora de establecer los criterios de diseño, pero si a esto le agregamos la condición de ser un terreno de dimensiones pequeñas, y además de estar ubicado en un país como Japón que tiene una visión bastante particular sobre la conexión entre la vivienda y la ciudad, estaremos en presencia de un problema por demás complejo. Esta vivienda del estudio Jo conjuga todas estas variables y resuelve cada una de ellas con un particular sentido de modernidad y tradición a la vez, dando por resultado una vivienda que se conecta con el espacio exterior sin por ello perder el sentido introspectivo de la arquitectura del Japón.