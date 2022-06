Una casita de madera perfecta para recibir el año

¿Que elementos comunes podríamos encontrar entre la vivienda que es el fondo el telón de esta obra y el hecho prexistente a considerar, con la ampliación que se desarrolla por delante de ella y que modifica la condición material de la obra original?. Pues bien, si la materialidad y la forma no son las mismas, a primera vista de cualquiera de nosotros no encontraríamos u osaríamos decir que son dos volúmenes que opuestos, que no pueden formar entre si una sola entidad. Hay una conexión desde lo cromático que es una primera conexión entre ambos volúmenes, pero no la única.