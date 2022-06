6 Rutinas para tener una casa ordenadita todo el año

Dependiendo de la época del año, necesitarás mantener más o menos ordenado tu patio, jardín o terraza. Barré las hojas secas y tierra que se acumulen en las baldosas o en el piso que uses. Ocupate a fondo de tus plantas, quitá todo lo que no uses y tengas dando vueltas. A veces acumulamos porquerías o caen juguetes rotos, trapos del perro y todo eso. El día de la semana que te toque jardín , será la oportunidad ideal para que mantengas despejado tu espacio al aire libre. Arriba, una terraza espectacular de Marantz Arquitectura.

Seguí disfrutando de homify: ¡descubrí 15 cocinas en tonos neutros que están mortales!