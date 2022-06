¡Preparando tu casa para la llegada del verano!

Si todavía no tuviste tiempo, es el momento de hacer un último esfuerzo y guardar la ropa de invierno. Si no tenés un espacio determinado para guardar la ropa de contra estación, en el mercado hay muchos artículos que te pueden servir. Por ejemplo las cajas de cartón, plástico o cuero ecológico de todas las medidas, donde podés guardar desde sweaters hasta zapatos o ropa de cama. Otra alternativa son unas bolsas plásticas que una vez llenas, se les extrae el aire con la aspiradora, dejándolas mucho menos voluminosas. Un consejo: declarale la guerra a las polillas. Si no te gusta el olor de la naftalina hay productos repelentes de polillas con aroma a lavanda que te van a ayudar a mantenerlas lejos de tu ropa de lana.