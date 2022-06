Las mejores plantas para tener dentro del dormitorio

Las plantas llenan de alegría cualquier hogar, traen vida y limpian el aire. Tener plantas como parte de la decoración siempre es bienvenido, no sólo porque según el Feng Shui es un elemento que no puede faltar, sus beneficios al ambiente y a nuestra salud son muchos, pero también porque estéticamente sus colores, formas y aromas llevan a la casa un encanto único.

Si pensamos en plantas en el dormitorio sus bondades son muchas, ayudan a dormir mejor, decoran fácilmente y si tienen un rico aroma ¡no hay nada que pensar! Las más indicadas para tener en el dormitorio son:

- Lavanda: con un aroma suave y delicado es conocida su propiedad relajante, su suave color además es ideal para el estilo de un dormitorio que nos lleva a tener un buen descanso.

- Espada de San Jorge: purifica el aire y ayudar a aumentar el oxígeno.

- Lazo de amor: esta simpática especie tiene hojas delicadas que ayudan a limpiar el aire naturalmente, además su estilo de hoja que aporta dinamismo es una original forma de decorar.

- Jazmín: su suave aroma ayuda a atenuar el insomnio de forma natural, si bien es una planta de exterior, una vez que florece podemos llevar sus hermosas flores a nuestro dormitorio y asegurarnos un aroma único.

- Aloe vera: esta especie también ayuda a limpiar el aire, es de fácil mantenimiento y reproducción.

- Hedera o hiedra: al ser trepadora es excelente si tenemos balcones o ventanas, su forma de estrella es un excelente ornamento en cualquier hogar, además ayuda a purificar el aire de manera natural.

- Lirios de paz: esta especie es buena para quienes tienen problemas respiratorios porque aumenta la humedad en el ambiente.

Estas son sólo algunas de las tantas plantas de interior que embellecen cualquier ambiente, también existen palmeras o especies que alcanzan más altura y dan un aire tropical. Por supuesto no debemos olvidarnos de las macetas que juegan un rol importante no sólo para la salud de las plantas sino que se transforman en parte de la decoración, en su infinita variedad de colores, formas y materiales son el complemento ideal para las plantas y nuestra casa. ¿Te gusta la idea? No te pierdas algunos ejemplos para resaltar aún más la belleza de estas hermosas y verdes amigas.