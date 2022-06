¡Llená de color tu casa! 8 propuestas lindísimas para este 2017

Este ambiente, a pesar de no ser muy grande no se percibe más pequeño a pesar del color oscuro de la pared. Otro ejemplo de que las normas deben romperse y no necesariamente los colores oscuros achican los ambientes. Depende mucho de la luz, el color elegido para los muebles y el resto de la decoración. Aquí se combinó con un tono claro de gris que lo contrasta y resalta y pequeños toques de color que lo levantan y alegran.

Un hermoso diseño de Mariana Morales Estudio .