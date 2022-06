Cómo hacer que una casa se vea preciosa y lista para la venta (o el alquiler)

El “home staging” o puesta en escena consiste en preparar un inmueble para su comercialización en el mercado inmobiliario, ya sea para alquiler o venta. Intervenir mínimamente en la decoración de una casa para facilitar y acelerar esta transacción. Es una práctica que está implementándose cada vez más con grandes resultados. La forma de operar es sencilla, pero requiere de conocimientos y un gusto exquisito por los detalles: no sólo se trata de decorar, iluminar y distribuir adecuadamente el espacio, si no de reparar los defectos que puedan distraer a los posibles compradores: una persiana que no sube, un vidrio roto, un grifo que gotea, un mobiliario anticuado o un olor desagradable.

En el libro de ideas de hoy queremos presentarte un proyecto de home staging desarrollado en Galicia por expertos en este rubro. Adecuaron una casa unifamiliar para su venta y aquí te mostramos sus secretos.