¡18 Truquitos para renovar la casa gastando menos de mil pesos!

Las paredes no tienen por qué quedar desnudas si no tienen muebles, los vinilos son la salvación cuando de poco espacio o bajo presupuesto se trata. Lo mejor es que existen infinidad de modelos, desde frases inspiradoras, detalles como lunares o estrellas para llenar las paredes o grandes imágenes como el búho de la imagen. Una de las grandes ventajas es que podemos pegar y despegar si no nos gusta cómo quedó en un rincón y probar en otro.