10 Formas de renovar tu fachada que harán que se vea más valiosa

No hay nada más triste que una entrada sin una iluminación correcta, cuando cae la noche se pierden los detalles que la hacen linda y si tenemos invitados seguramente no les gustará tener que encontrar el timbre o no saber por dónde es el camino hacia la puerta, por eso asegurarnos tener una buena iluminación es fundamental.. Disponer de luces empotradas puede cambiar radicalmente la fachada de nuestra casa, si tenemos pared de piedras, ladrillos o algún material donde la textura es característica colocar luces empotradas a la pared resaltará esa cualidad y de noche vas a amar la fachada de tu casa.

Luces empotradas en el piso para marcar el camino también es una forma moderna y efectiva de llevar comodidad a tu casa.