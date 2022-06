Esta es la casa más minimalista del mundo

Podemos desconocer el programa que esta vivienda lleva, los rasgos que tengan que ver con peticiones de los clientes e inclusive las particularidades propias de la encomienda. Aun desconociendo eso, lo que no podemos desconocer es la clara estructura espacial que sostiene a cada uno de los espacios. Una secuencia lógica de ellos sostenida en la totalidad de la vivienda y que no es más ni menos que la resolución clásica de la secuencia de espacios desde el exterior al interior donde el límite de estos se difumina casi al punto de no existir y vivir en pleno contacto con el exterior cuando la época del año lo requiera.