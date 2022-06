La casa perfecta frente al mar

Pensar una vivienda es no solamente resolver las necesidades básicas de sus ocupantes ni los usos que se van a desarrollar en ella, sino que además (desde la arquitectura al menos) comprende un número de variables que hacen particular a cada una de las viviendas y donde la respuesta al contexto juega mucho a favor de esa singularidad. El paisaje (sea cual fuere este) juega un papel importante en el armado de una propuesta, y en algún caso será determinante para la configuración de la misma. Este es el caso de esta vivienda de Laurence asociados donde el paisaje marino le da a la vivienda una característica muy particular, que la hace propia de este e irrepetible para cualquier otro contexto.