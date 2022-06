10 Mini proyectos súper fáciles para hacer en casa este fin de semana

Hay mucha gente que aprovecha el fin de semana para salir, leer dormir o simplemente no hacer nada. Hay otros que aprovechan para ponerse al día con esas tareas que van quedando relegadas. Algunas de ellas son, por ejemplo, las tareas de bricolage, también conocidas como DIY (do it yourself). En homify te queremos dar algunas ideas para poner manos a la obra en un fin de semana. Ojalá logres que te queden tan lindas como para sentir orgullo de tu creación.