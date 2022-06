8 Reglas básicas del diseño, ¡Y porque nunca tenés que seguirlas!

Normas y reglas rigen nuestro accionar y trabajo diario pero, a veces, es bueno cuestionarlas y hasta que nos animemos a romperlas.

En el universo de la creatividad, el arte y el diseño, hay algunos preceptos a veces muy estructurados que no siempre se llevan bien con la realidad, por eso hay que estar abierto a probar y modificar. No siempre es aconsejable aferrarse tanto a una norma, ellas no sirven de guía pero hay que estar abierto a la innovación y transformación constantes.

En este libro de ideas les queremos proponer romper con algunas reglas y jugar en libertad con la creatividad.