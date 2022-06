8 Secretos para atraer la buena suerte a tu casa y a tu familia

La entrada principal de la casa es, simbólicamente, por donde entrará o no, la buena suerte. Por lo que hay que asegurarse de que no esté ¡bloqueada!. Chequear que la puerta esté en buenas condiciones, que abra completamente sin ningún obstáculo. Que tampoco haya obstáculos en el hall de entrada o recibidor, como zapatos tirados, macetas o cualquier otro objeto que interrumpa la buena circulación. Revisar también que la pintura y la cerradura estén en perfectas condiciones, que no haya telarañas y que, por supuesto, esté siempre limpia.