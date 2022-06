Una casa moderna con toques minimalistas ¡Un encanto!

La luz tanto sea en el interior como en el exterior (en pleno contacto con los volúmenes, generando sombras y texturas diversas sobre las superficies) es una elemento no ya importante sino casi sagrado en la arquitectura mexicana. La forma que incide en los diferentes espacios califica los mismos con situaciones bien diversas, desde los espacios más lúgubres hasta los más diáfanos. La escalera es un espacio muy particular de la vivienda no solo por la configuración de la misma sino por la incidencia de la luz en ese espacio