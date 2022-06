10 Errores fatales que debes evitar en un baño con poco espacio

Vamos a ser honestos: los pequeños espacios a veces necesitan pequeños cambios para ganar no sólo en el estilo, sino también en cuanto a la funcionalidad. No siempre la demolición de una pared es una buena opción a la hora de ampliar. En el artículo de hoy, nos centraremos en algunas decisiones no muy acertadas tomadas cuando la distribución de baños más bien pequeños. Aunque algunas soluciones requieren la asistencia de expertos, muchas ideas se pueden implementar de manera independiente y de forma sencilla.

¿Por qué? Porque sabemos cómo desarrollar un espacio pequeño, el lugar que se necesita para la ducha, el inodoro, la pileta y el mobiliario. O sea, no hay muchos secretos, aunque sí lineamientos generales para lograr la funcionalidad además del resultado estético.