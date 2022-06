19 Fachadas para casas pequeñas (y presupuestos chiquititos)

Cuando no se dispone de muchos m2 para construir una gran casa, o no tenemos demasiado presupuesto, no hay otra opción que usar la creatividad y, recurrir a la experiencia de los profesionales en el diseño para que lo que nos imaginamos se haga realidad.

Una casa que se adapte a nuestras necesidades, presupuesto y espacio inicia con una fachada agradable, por eso es importante ver muchas ideas para después saber qué es exactamente lo que uno quiere. Quizás algo hermética o abierta a través de amplias ventanas las alternativas son numerosas.

Hoy, en este libro de ideas, reunimos más de docena de imágenes de fachadas para viviendas pequeñas. Propuestas sencillas, para presupuestos ajustados de los mejores profesionales de homify. Varias opciones para que tu casa cambie completamente su imagen, se vea renovada y con estilo. ¡Escogé el modelo que más te guste! ¡Comenzamos el recorrido!