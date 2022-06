Cocinas de lujo: 7 Mesadas fabulosas en mármol y granito

Se dice que el mármol es un material ecológico o sustentable porque en su extracción no se daña el medio ambiente, aunque, en verdad, los materiales ecológicos son aquellos producto del reciclaje o capaces de ser reciclados. De todos modos, es cierto que por ser una roca natural, en su tratamiento no se emplean químicos nocivos para el medio ambiente, ni genera desechos tóxicos., lo cual es importante puesto que en la cocina, al contacto con alimentos, no se corre riesgo alguno.