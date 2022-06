7 Maneras de armar un mini jardincito en tu departamento

Nadie puede negar el precio invaluable que tiene pasar un rato en contacto con la naturaleza. Nos cambia el humor, nos baja la ansiedad y nos recarga para volver renovados a la vida cotidiana.

Pero también es cierto que no siempre tenemos oportunidad de estar en el verde, ya sea porque no tenemos jardín o porque no nos hacemos un tiempo para internarnos en ese mundo tan rico.

Sin embargo, podemos darnos el lujo de tener un poco de vegetación en casa y aprovechar los beneficios de convivir con ella.

Por eso, homify tiene para vos, estas jardineras pequeñas de ensueño que harán tu vida más alegre y jovial al llenarlas de tus plantas y flores favoritas.