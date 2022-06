8 Buenas razones por las que siempre debemos contactar un arquitecto

Así como cuando vas a comprar un auto usado, hacés que antes que nada lo revise un mecánico y te diga cómo lo ve y que te aconseja, lo mismo pasa cuando vas a comprar una casa. En este caso el ojo entrenado del arquitecto verá cosas que vos no ves, como humedades que se intuyen aunque no hayan aparecido o ventanas que no cierran bien producto de una mala calidad de las aberturas. Sabrá decirte si entran los muebles que estás pensando o si puede tirarse abajo esa pared que te gustaría para integrar los ambientes.