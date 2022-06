Consigue Espacios Amplios y Abiertos en 6 Pasos

Por último, para poder lograr espacios amplios y abiertos que garanticen luminosidad, comodidad y flexibilidad, nada mejor que diseñar espacios con techos altos. En el caso que no contemos con ellos, existen diversas maneras a través del color y el mobiliario para lograr que visualmente parezcan más altos. Liberar el espacio en altura muchas veces nos da una sensación de mayor amplitud, el vacío arquitectónico se hace presente, las proporciones del lugar se perciben mejor. Veamos este hermoso living donde el ventanal tan alto como el techo abre el espacio para dejar que la luz sea la verdadera protagonista del espacio. Muchas veces las sensaciones que nos transmiten los espacios, de opresión o libertad, sobresalto o tranquilidad, tristeza o alegría no radican en la cantidad de metros que tenga la superficie del lugar, sino mas bien en cualidades no mensurables pero que son los verdaderos secretos con los que debemos trabajar para construir el sentido de lugar que deseamos.