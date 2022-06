Una casa super moderna y familiar ¡Un paraíso color blanco!

Cierto es que la modernidad dejo no solo una serie de premisas y postulados que cambiaron para siempre la concepción del espacio y que posterior a su expansión masiva en latitudes muy diversas, se dio el proceso lógico que adaptación al medio, de vincular la noción de lugar en cuento información genética de una sociedad y sus costumbres. Lógicamente eso trae aparejado un proceso de mutación muy particular a cada región y latitud, pues tanto las raíces culturales de oriente difieren de occidente y las de Europa se entremezclan en América con las culturas locales. Hoy se dan expresiones de modernidad o del legado dejado por ella, pero las vamos a encontrar no en su versión pura sino metidas en un eclecticismo que vincula tradición con modernidad ejemplo de esto es esta vivienda que Pamela Kilcoyne nos invita a recorrer a través de sus fotos.