Feng Shui en el dormitorio: lo que hay que saber

Muchos prefieren incorporar a sus dormitorios espejos porque es comprobado que su presencia multiplica los espacios que son pequeños magnificando sus dimensiones. Según el feng shui no es beneficioso situarlos enfrentados a la cama porque quienes duermen no deberían verse reflejados mientras están acostados. Es importante tener en cuenta que los espejos activan los sentidos y pueden provocar que no conciliemos el sueño de una manera adecuada. Nadie desea ser preso del insomnio. Pero aún así es posible disfrutar de ellos de espaldas a la cama como en este cuarto de Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Interiores & Jardines.