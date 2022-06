9 Formas súper creativas de ahorrar mucho dinero en la cocina

Se acerca el término del año y con él una agenda apretada de fiestas, reuniones y celebraciones que, en general, hacen temblar nuestros bolsillos. Y no sólo por los regalos de Navidad y Reyes, sino por todos los gastos que implican las fiestas en general. Sin contar que también llega el período de vacaciones y uno quiere darse algunos gustos.

Dentro de la casa, si uno es de los que cocinan y no compran, la cocina es el lugar donde se prepararán las delicias para degustar en las celebraciones y también aquel desde donde podemos procurar ahorrar y no entrar en gastos innecesarios. Este libro de ideas está justamente dedicado a ello: ideas para ahorrar dinero en torno a la cocina. Tips para no gastar de más, sin sacrificar calidades y ciertos gustos.