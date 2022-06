¡Una sorprendente casita de 62 m² con vista al cielo!

¿Cómo se puede dibujar una casa con el fin de tener los mejores resultados en un pequeño terreno? Existe un gran número de respuestas a esta pregunta, pero en la mayoría de los casos, es un hecho que nos limitamos a usar formas comunes, que se han utilizado muchas veces antes. Este proyecto, alejado de los convencionalismos, te va a dejar boquiabierto; crea una obra de arte en el paisaje y además es una sorprendente vivienda.

Los tradicionalistas pueden mirar este proyecto con un ojo no tan positivo, al menos a primera vista. Sin embargo, cuando se realiza una apropiación de la magnífica creación que aquí se hace no se puede negar su belleza y la eficiencia de su diseño arquitectónico. A continuación descubrí esta fabuloso proyecto, obra del despacho Lemansky una casa de increíble arquitectura que no sólo es una obra de arte sino que también sobresale por su funcionalidad. ¡La conocemos!