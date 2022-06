¿Una simple casita de madera? ¡Las apariencias engañan!

El respeto por la naturaleza viene ligado nuevamente no solo a los aspectos culturales y tradicionales sino también a lo sensible, una sensibilidad que se expresa como decíamos anteriormente en la comprensión de la técnica de un elemento como la madera y que en lo espacial queda plasmado por la necesaria progresión de la espacialidad desde el interior al exterior pasando a través del espacio intermedio. Espacio primordial de la arquitectura vernacular de casi cualquier región o latitud pero que en Japón cobra un valor significativo muy grande desde lo sensible y la vinculación del hombre con su entorno.

