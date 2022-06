¡Imponente por fuera, super acogedora por dentro!

Diseñar una vivienda no solo se trata de resolver un programa de necesidades dentro de un edificio, sino que implica además de la resolución de otras variables externas, el diseño del entorno inmediato esto de manera mas detallada a medida que el espacio a ocupar mas urbano sea, pues el entorno más natural o campestre llamemosle, ya tiene su espacio más conformado (pensemos en una casa en un bosque o una playa) y no requerirá de demasiada intervención. Ahora bien, en un contexto urbano y mas en un terreno entre medianeras, el entorno inmediato requerirá de un diseño de los espacios respecto de la casa y de las funciones que se desarrollan en cada espacio. Lo cual transforma al lote en un espacio con potencialidades de diseño en todos sus rincones. Esto no es un requerimiento tácito sino que forma parte de una búsqueda de cada diseñador que entiende a la totalidad con un hecho completo y complejo que debe resolverse. Este es el camino de GEA arquitectura que no dejan ningún rincón sin pensar en cuál es la intervención adecuada a ese espacio.