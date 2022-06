8 Errores fatales que tenés que evitar al decorar el patio o el jardin

Si hablamos de muebles que estarán expuestos al rayo de sol permanente, el viento, la lluvia y el polvo se deberá tener en cuenta su calidad. Muchas veces por tratarse de muebles secundarios, esos que “van a estar afuera y tanto no se ven”, uno invierte menos. Y no está mal cuidar el bolsillo pero muchas veces el comprar barato no sale más caro porque eso que compramos dura tan poco que debemos reponerlo enseguida.