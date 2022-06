Diez casas de ensueño

Bellísima casa de estilo moderno de Junor Arquitectos. El volumen asimétrico, la conexión entre los espacios, el aprovechamiento del afuera, del aire y de la luz, son definitorios de una tendencia que continúa vigente. Es que, quién no quiere que su casa posea un espacio intermedio, una interzona, entre el interior y el exterior. Quién no quiere un balcón-terraza que a la vez promueva la intimidad y el cielo abierto. Y eso que estamos recién hablando de la parte trasera de la casa. Si bien la fachada es espectacular, no me resistí a la tentación de mostrar esa otra cara, la que está pensada para el íntimo y cotidiano placer.