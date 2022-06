10 Cosas que conviene saber antes de comenzar a construir una casa

La obra de construcción debe ofrecer seguridad a los albañiles, y es algo que no siempre se tiene en cuenta con la intención de reducir costos. Pero son detalles que no conviene pasar por alto ya que pueden ser un problema en el futuro si hubiera algún accidente. También conviene que haya un obrador donde los albañiles trabajen y dejen todos los materiales y herramientas. Una zona de trabajo definida hace que no quede luego todo el terreno lleno de elementos innecesarios.