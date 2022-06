5 Secretos para mantener a los ladrones alejados de casa

No por viejos estos trucos merecen menos atención: si te vas unos días, no dejes todo cerrado y apagado. El primer impulso es bajar persianas y apagar luces. Pues, no. Siempre dejá alguna luz prendida, alguna persiana un poco levantada. Por otra parte, que algún vecino o amigo pase a limpiar la fachada y llevarse los impuestos y cartas que se acumulen será de gran utilidad. La foto de arriba es de Architektur Jansen.