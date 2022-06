Ideas para decorar espacios diáfanos

Muchas veces, vivimos en espacios integrados y amplios pero, no cuentan con suficiente luz natural. La clave está en la ambientación interior. Colores claros sin cambios abruptos de tonos para las paredes y muebles, trabajar con texturas y colores que se emparenten, no copar el espacio de adornos o estanterías altas sino inclinarse por estantes volados y muebles bajos, elegir muebles blancos que no ocupen mucho espacio y sumar un buen diseño de iluminación respondiendo a las necesidades de cada actividad, ayudarán a lograr ambientes claros y confortables.