Antes y después: La transformación espectacular de 5 dormitorios

Una remodelación increíble donde no sólo se incorporó un cómodo y necesario placard sino que se mejoró el look general de la habitación. El papel florido detrás de la cama es un toque original y llamativo. La antigua cama de madera con su respaldo trabajado que no se lucia en la imagen anterior, en ésta resalta con extravagante elegancia. Almohadones y lámparas en composé de colores son un detalle notable, y digno de un cuarto de hotel.