Detalles de color que armonizan la cocina

Impresionante el contraste en esta cocina moderna entre el gris acero y el cálido color del mobiliario. El color en la cocina puede dar mucha personalidad a un espacio tradicional. En este caso, bastó una combinación contundente para generar una cocina inolvidable. Es, sin dudas, una alternativa a considerar frente a las típicas cocinas de muebles blancos. Eso sí, según el feng shui, no uses este color si querés bajar esos kilitos de más este verano. Aunque quizás el apetito voraz que sugiere el color tierra se aplaque ante la frialdad del acero. Es cuestión de probar, a mí ya me agarró hambre.