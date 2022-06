8 ​Preciosos baños de piedra ¡Rústicos y modernos!

No es nueva la utilización de la piedra en la construcción en general, pero la presencia de ésta en los baños no está tan extendida. Por lo menos hasta hace un tiempo donde uno tendía a pensar en azulejos o cerámicos para este ambiente. Pero, en realidad, de un tiempo a esta parte la piedra empezó a formar parte no sólo de la estructura y del exterior de muchas construcciones sino de la decoración interior y también de los baños.

Logrando un acabado único, con una energía especial de gran conexión con la naturaleza y su simplicidad. Existe una gran variedad de piedras para revestir paredes, múltiples opciones que redundan en formas, tamaños, colores y texturas diferentes. Se trata de un material noble y generoso que aporta resistencia, practicidad y personalidad.

Acompáñennos, entonces, por este recorrido por baños rústicos o con toques de varios estilos donde la piedra tiene un protagonismo importante y notable. De eso se trata este libro de ideas. De la utilización decorativa de la piedra en los baños con resultados hermosos y sorprendentes que, esperamos, les sirvan de inspiración.