Una moderna casa familiar con toda la belleza de la piedra

Desde el mismo momento que el ser humano dejo de habitar en cuevas para crear su propio refugio, sea este transportable por su condición de nómade o ya acentado en un espacio fijo y propio donde arraigarse, la arquitectura empezó a nacer en el mismo sentido común que llevaba a construir un espacio que cubra las necesidades básicas de protección de las condiciones climáticas. Desde ese alba de la noción de habitar hasta nuestros días los conceptos básicos y necesidades no han cambiado. Habitar es en esencia encontrar un espacio para el cobijo del hombre, un refugio donde protegerse de los mismos factores que preocupaban en la construcción de las primeras viviendas. Lo que si se modifico fueron las necesidades del hombre y conforme fueron modificándose esas necesidades básicas se fue modificando la conformación del espacio, un espacio al que la modernidad le dio la carga simbólica de ser pensado para un tiempo determinado y que desde ese entonces no se ha podido remplazar en una unidad probablemente porque no podamos encontrar en estos tiempos una especie de cosmovisión que identifique este tiempo que vivimos. Mientras eso sucede la modernidad y sus modificaciones en el espacio siguen siendo un punto de referencia desde donde pensar una respuesta adecuada a las necesidades del hábitat de este tiempo. Ar Design Studio nos trae un claro ejemplo de esta manera de resolver las necesidades actuales y aquellas básicas del hombre primitivo.