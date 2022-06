Una casa perfecta frente al mar

Existe en el mar un poder atractivo que supera cualquiera de los paisajes a los que podamos enfrentar como marco. Y lo es básicamente porque es un paisaje que no se ha podido conquistar aun, o no al menos en términos masivos. Se ha construido en valles, montañas, y otros tipos de accidentes geográficos pero es aun una especie de utopía la ciudad en el mar y mas aun (ya pertenece a la mitología o la ciencia ficción) bajo el mar. Pero para no irnos de tema, el mar representa además la mayor porción de territorio de este planeta y consecuentemente el mayor porcentaje de nuestro cuerpo, Agua. El agua es el elemento vital de nuestra naturaleza y es la característica de este planeta del sistema solar. Desde el origen de la humanidad las primeras aglomeraciones hasta las primeras ciudades se dieron en cercanía de cursos de agua. Existe una relación muy cercana por parte del ser humano con el agua y consecuentemente con el mar. A partir de esto entendemos que cualquier tipo de construcción por más que tipológicamente no responda a abrirse al paisaje lo hará en estas circunstancias motivo de esta atracción que mencionábamos. Chivi Moku nos muestra en esta vivienda esa relación del individuo con el mar, una relación expectante hasta que podamos vivir allí.