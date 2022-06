9 Consejos útiles para organizar la casa como un profesional

Para ordenar el living lo primero es una limpieza profunda y sincera. No basta con pasar el plumero y la aspiradora: tenés que deshacerte de todas las cosas que ya no sirven. Desde una alfombra que no da más del uso, pasando por una cortina anticuada, hasta los adornos excesivos, las revistas acumuladas, y todo aquello que -nuevo o viejo- te cause malestar. El living no necesita abrigos sobre los sillones, ni juguetes desparramados, necesita que cada cosa esté en su lugar.