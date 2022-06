9 Truquitos para que tu casa parezca sacada de una revista

Si querés una casa de revista, encará un buen color para la pared del living. Y nada de verdes aguas o marroncitos claros: violeta, mostaza, azul marino, bordó, oliva, algo que vibre. Consejo: no uses el color puro, no uses directamente el rojo, o el azul, usá variantes saturadas, paletas novedosas. Inspirate y no te amilanes. Pensá que podés tener algo tan alucinante como lo que ves en la foto de arriba.

