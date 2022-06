¿Qué hacer cuando tenemos un cuarto sin usar en casa?

Eso que siempre pospones o dejas en el último lugar en tu lista de prioridades, ya no puede esperar más. Ya no hay más excusas con respecto a la distancia o los horarios que no te cuadran: hoy el gimnasio está en tu casa.

Solo es necesario hacerse de los aparatos correctos para que tengas una rutina que incluya ejercicio aeróbico y moldeado de tu cuerpo.